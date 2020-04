Sportministers van Duitse deelstaten zijn voor hervatting van Bundesliga

Morgen organiseert bondskanselier Angela Merkel een videoconferentie met de minister-presidenten van de deelstaten, waar ook sport zal besproken worden. De ministers van Sport van de Duitse deelstaten scharen zich achter een hervatting van de voetbalcompetitie. Ze vragen wel strikte maatregelen als een speler positief test op het nieuwe coronavirus.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de sportministers dat ze groen licht geven voor een doorstart van de competitie, maar dat er bij een positieve controle streng moet worden ingegrepen. “Bij een positief geval van een speler of begeleider moet het hele team in quarantaine”, luidt het.

De Duitse profliga werkte met het oog op een hervatting van de competitie een gedetailleerd gezondheidsplan uit. De sportministers loven de maatregelen die erin staan, maar de vraag wat er moet gebeuren bij een positieve coronatest is een werkpunt in het document. Volgens de ministers ligt de volledige verantwoordelijkheid in zo’n scenario bij de lokale gezondheidsdiensten.

Spookwedstrijd

De Duitse profclubs zijn zich bewust van de problematiek. “Het is het onderwerp waar we op dit moment het meest over discussiëren”, bevestigde de CEO van Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke dinsdagavond aan ZDF. “Wanneer iemand geïnfecteerd raakt, moeten wij met de experten overleggen.” Watzke gelooft evenwel dat het plan dat de clubs uittekenden, een positieve controle kan voorkomen. “Het systeem dat we op poten gaan zetten, biedt meer zekerheid dan in eender welke sector. Een spookwedstrijd is een van de veiligste organisaties ooit.”