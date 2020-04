Onduidelijkheid over vervangen van winterbanden: is het nu essentiële verplaatsing of niet?

Mag ik mijn winterbanden laten vervangen door zomerbanden? Volgens het Nationaal Crisiscentrum wel. Maar uit een mail van het infocenter waar burgers met al hun vragen over corona terechtkunnen, is het een niet-essentiële verplaatsing. En mag het dus niet.

Het Nationaal Crisiscentrum zette onlangs een nieuwe versie online van de richtlijnen voor de bevolking, de lokale besturen en de politie over hoe de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geïnterpreteerd moeten worden.

Daarin stond al dat garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs alleen op afspraak, en mits inachtname van de anderhalvemetermaatregelen, open kunnen blijven voor dringende reparaties. Voor het Crisiscentrum hoort daar sinds kort ook de vervanging van winter- naar zomerbanden bij. Ook al lijkt dat misschien niet dringend, het moet wel gebeuren.

Maar, uit het antwoord dat een man kreeg die de vraag toch nog even voorlegde aan het contactcenter info-coronavirus blijkt dat het dan toch niet zou mogen. “Helaas wordt het gezien als een niet-essentiële verplaatsing, en deze wordt dan ook niet toegestaan”, klinkt het in hun antwoord van dinsdag.

“Het mag dus wel. Onze communicatie daarover is duidelijk”, bevestigt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. “Als het infocenter andere informatie geeft, is dat jammer en niet correct. U moet weten er komen zo’n 12.000 telefoontjes en mails per dag binnen. Dan kan dit gebeuren, al zou het niet mogen. We zullen er hen nog eens duidelijk op wijzen dat bandenwissels dus wel degelijk toegelaten zijn.”

(Lees verder onder de afbeelding)

“Belangrijk voor de veiligheid”

VAB is tevreden “ Het vervangen van winterbanden door zomerbanden is belangrijk voor de veiligheid van de wagen. De remweg van winterbanden is langer dan die van zomerbanden bij temperaturen boven de 7°C en winterbanden slijten sneller bij warm weer. Bovendien lopen we het risico dat veel bestuurders met winterbanden blijven rondrijden tot in het najaar als er nu niet gewisseld kan worden”, aldus Joni Junes van VAB.

Let wel: wie zijn winterbanden wil laten vervangen door zomerbanden kan dat enkel en alleen op afspraak. “Bandencentrales moeten de social distancingregels strikt naleven”, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.

Automobilisten moeten er wel rekening mee houden dat de wachttijden kunnen oplopen. In niet-coronatijden zouden de meeste chauffeurs die bandenwissel al hebben aten doen. Nu is dat niet het geval en is er dus een grote achterstand.