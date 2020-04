Is het nuttig je kinderen nog voor die enkele dagen naar school te sturen?

Op 15 mei mogen heel wat leerlingen opnieuw naar school. Maar voor directies en leerkrachten wordt het nog een moeilijke puzzel, want niet iedereen mag onmiddellijk weer een volledige week naar school. Maar heeft het nog wel zin je kinderen enkele dagen weer naar school sturen? Die vraag beantwoordde pedagoog Bert Smits woensdagmiddag in VTM Nieuws.

“Ik denk dat het zeker nuttig is om kinderen opnieuw naar school te sturen. Iedere keer leerkrachten echt contact hebben met leerlingen, hebben ze kans om te zien hoever ze staan. Elke dag is dus een gewonnen dag. Leerkrachten kunnen zo ook zien waar dat de leerlingen staan”, zei Bert Smits, pedagoog en een van de oprichters van Schoolmakers, een organisatie die in Vlaanderen vernieuwende onderwijsinitiatieven opzet. “De eerste prioriteit moet in die beperkte tijd wel gaan naar sociaal contact en het welbevinden. Ze hebben een moeilijke periode achter de rug – thuis, zonder vriendjes. Dat persoonlijk contact herstellen is belangrijk voor allemaal. Maar zeker ook om te zien wie er uit de boot valt. En om te horen of de preteaching thuis goed gaat. Om te kijken of daar remediëring nodig is. En daar extra aandacht aan te spenderen. Sommige kinderen hebben ook nood aan die begeleiding.”

Doordat de kinderen nu al lange tijd thuis zitten, is de vraag ook of er ondertussen geen sprake is van leerachterstand? “Ja, dat is een reëel risico. Voor veel leerlingen zal dat niet het geval zijn. Zij hebben thuis op een goeie manier afstandsonderwijs hebben gekregen en zijn gesteund. Voor hen zal het wel lukken om eventuele achterstand volgend schooljaar in te halen. Maar voor kwetsbare leerlingen zal dat moeilijk worden. Zij hebben belangrijke maanden verloren. Die achterstand zullen ze de komende jaren nog met zich mee dragen. Het is dan ook cruciaal om op hen in te zetten. De zomerscholen kunnen daarbij helpen.”