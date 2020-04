Menselijke beenderen ontdekt aan woning in Eigenbrakel

Aan een woning in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, een deelgemeente van Eigenbrakel, zijn zondagavond menselijke beenderen ontdekt. Dat heeft het parket van Waals-Brabant woensdag bekendgemaakt.

Een koppel dat net verhuisd was, trof de menselijke resten aan in een doos in het tuinhuis. De politie heeft contact opgenomen met de vorige eigenaar van het gebouw, die verklaarde dat zijn moeder de botten gevonden had in de buurt van een kerk. Ze zou de beenderen vervolgens mee naar huis hebben genomen.

Een gerechtsdokter bevestigt dat de resten meer dan dertig jaar oud zijn, waardoor er hoe dan ook sprake is van verjaring. “Ze zouden van een oud kerkhof afkomstig kunnen zijn”, zegt de woordvoerder van het parket.