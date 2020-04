Ouders vervroegen geboorte baby’tje zodat terminaal zieke papa nog tijd met kindje kan doorbrengen

Een Brits koppel heeft ervoor gekozen om de geboorte van hun kindje te vervroegen, zodat de terminaal zieke papa nog even tijd kan doorbrengen met hem of haar.

Jamie Hunter en zijn vriendin Beccy Flint kregen vorig jaar te horen dat ze een kindje verwachten. Beccy was uitgerekend voor eind mei 2020. Maar in oktober kreeg Jamie enorme pijn in zijn zij. Na heel wat testen en scans kreeg hij in maart de diagnose: nierkanker. De kanker had zich al verspreid naar zijn lever en genezen is onmogelijk.

Het koppel nam daarom de beslissing om de geboorte van hun kindje te vervroegen naar 10 mei in de hoop dat Jamie zo zijn zoon of dochter kan ontmoeten.

Jamies beste vriend zei: “Jamie zal nooit de eerste verjaardag van zijn kindje kunnen vieren, hij zal hem of haar nooit kunnen leren fietsen, kunnen leren zwemmen of er zijn op de eerste schooldag. Dat zijn de dingen die we normaal vanzelfsprekend vinden.” De toestand van Jamie gaat elke dag achteruit en hij zal er misschien niet bij kunnen zijn als Beccy bevalt.

Zijn vrienden hebben ondertussen een crowdfunding opgezet om 100.000 pond in te zamelen voor de familie.