Belgische burgemeester stuurt boze brief naar president Macron over vissterfte in Schelde na Franse fout: “Ecologische ramp door nalatigheid”

Duizenden vissen in de Schelde, in Frankrijk en België, zijn de afgelopen dagen gestorven door zuurstofgebrek na een ongeval in een Noord-Franse fabriek. De Belgische autoriteiten werden niet op de hoogte gebracht van het incident. In een brief aan de Franse president Emmanuel Macron geeft burgemeester Paul-Olivier Delannois (PS) van Doornik lucht aan zijn verontwaardiging over wat hij een “ecologische ramp” noemt.

“Ik wil u mijn onbegrip en triestheid overmaken over deze ecologische ramp die de stad Doornik en de regio treffen, het resultaat van de nalatigheid van de Franse suikerraffinaderij Tereos, lijkt mij”, aldus de burgemeester in de brief van 27 april.

Door een dijkbreuk stroomde in de nacht van 9 op 10 april in de buurt van het Franse Thun-Saint-Martin meer dan 100.000 kubieke meter bietenbezinksel in de Schelde. De moddervervuiling onttrok massaal zuurstof aan het Scheldewater. “Tienduizenden tonnen vis zijn volgens het Waalse gewest in dit deel van de stroom gestorven. Dit is slechts het zichtbare deel van deze ecologische ramp die ernstige gevolgen zal hebben voor de toekomst van de biodiversiteit in onze regio. Ik vind het moeilijk te begrijpen waarom de Franse autoriteiten, die sinds 9 april op de hoogte waren van deze situatie, de autoriteiten van ons land niet hebben geïnformeerd? Hoe kan je een dergelijke nalatigheid van een buurman, een bondgenoot en een Europese partner verklaren?”, besluit burgemeester Paul-Olivier Delannois.

De gevolgen van de vervuiling voor het waterleven - vissen en andere waterorganismen - zijn dramatisch in Frankrijk en Wallonië. “Zowat het volledige visbestand in de Schelde op Frans en Waals grondgebied is gestorven”, meldde De Vlaamse Waterweg eerder. In Vlaanderen werd een grootschalige operatie opgezet om het ecosysteem te beschermen tegen de vervuiling.

Vlaanderen wil kosten verhalen op Franse suikerraffinaderij

De Vlaamse overheid wil de kosten die gemaakt zijn om massale vissterfte in het Vlaamse stuk van de Schelde te voorkomen, dan weer verhalen op de Franse suikerraffinaderij die de vervuiling heeft veroorzaakt. Ook de kosten van de maatregelen om de ecologie in de Schelde indien nodig te herstellen, zullen nadien verhaald worden op de vervuiler, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in Commissie in het Vlaams parlement.

Ook Demir hekelt de aanpak van de Franse autoriteiten in het dossier. Pas op 21 april kwam er een melding van de verontreiniging, zei ze woensdag in het Vlaams Parlement, “rijkelijk te laat dus”. “Die werkwijze is voor goede buren onaanvaardbaar”, vindt Demir. “Er zijn internationale waarschuwingssystemen om dergelijke voorvallen te melden, en dat Frankrijk dat niet heeft gedaan is voor mij onbegrijpelijk.”