De passage van Dirk Van Tichelt in De Container Cup zal niet snel vergeten worden. De 35-jarige judoka sloopte tijdens zijn zevenkamp bijna de container, boerde en vloekte erop los en brak uiteindelijk vier van de zeven records. Het leverde hem ook een nieuwe besttijd op: 10:03:01.

No pain, no gain. De boodschap op het T-shirt van Van Tichelt voorspelde al dat de bronzen medaille van Rio niet was gekomen om het rustig aan te doen. “Het zal wel zeer gaan doen, zeker?”, zei hij vooraf met een lachje.

En of Van Tichelt zichzelf pijnigde in de container. De Beer van Brecht deed zijn bijnaam alle eer aan, met records op de monkey bars (105 treden), het golf (116 meter met een op zijn zachtst uitgedrukt onorthodoxe techniek), het biatlon (5 op 5 raak) en de bench press (115 kg). Met een eindtijd van 10:03:01 stootte hij nipt Victor Campenaerts van de eerste plaats.

Van Tichelt ging zo diep dat hij achteraf languit op de grond moest gaan liggen. “Ik heb precies gedronken, zo licht ben ik in mijn hoofd.”

Tijdens het slotinterview nam hij ook vroegtijdig de benen. “Ik kak bijna in mijn broek.”

Veel minder verging het Tessa Wullaert. De voetbalster van Manchester City en de Red Flames was in zowat elk onderdeel de mindere van zwemster Fanny Lecluyse, de enige vrouw die vóór haar al in de container was gestapt. Met een tijd van 15:17:57 stelde Wullaert flink teleur en ze staan dan ook voorlopig laatste.

Tussenstand

1. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

2. Victor Campenaerts: 10:05:43

3. Toon Aerts: 10:13:44

4. Thomas Briels: 10:54:48

5. Remco Evenepoel: 11:08:04

6. Pieter Timmers: 12:34:68

7. Fanny Lecluyse: 13:42:81

8. Tessa Wullaert: 15:17:57