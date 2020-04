Griekenland wil deze zomer weer toeristen verwelkomen: “In veel gevallen veiliger dan je eigen land”

Als het van de Griekse regering afhangt, loopt Griekenland komende zomer weer gewoon vol met toeristen. Dat heeft Harry Theocharis, de Griekse minister van Toerisme, woensdag gezegd op BBC Radio. “We willen mensen ontvangen, en natuurlijk gaan we onze voorzorgen nemen.”

Een van de eerste gevolgen van de uitbraak van het coronavirus was dat in tal van landen de grenzen gesloten werden. Luchtvaartmaatschappijen schrapten vluchten en reisorganisatoren annuleerden vakanties: miljoenen mensen moesten een streep trekken door hun vakantieplannen voor de komende maanden. Experts riepen op om op zoek te gaan naar alternatieve vakanties in eigen land. Het veroorzaakte een stormloop op huisjes in de Ardennen.

Maar als het van de Griekse overheid afhangt, kan er volgende zomer wel gewoon buiten de eigen landsgrenzen op vakantie gegaan worden. Dat heeft minister van Toerisme Harry Theocharis woensdag gezegd op BBC Radio. “We willen dat toeristen naar Griekenland komen”, zei hij. “We gaan natuurlijk onze voorzorgen nemen. De regels van ‘social distancing’ zullen gelden tijdens de vakantie, maar ook tijdens de reis naar hier.”

Er komen al meer dan 50 jaar toeristen naar zijn land, zei Theochair, “en we willen de gastvrijheid blijven tonen waar we zo om bekendstaan”. “Toeristen kunnen zich hier veilig voelen, want wij gaan ons strikt aan de maatregelen houden. Griekenland is een veilig land en in veel gevallen - sorry dat ik het moet zeggen - veiliger dan je eigen land.”

Hoe dat reizen naar zijn land er precies aan toe zal gaan, daar had Theocharis geen pasklaar antwoord op. “Ik hoop dat de gezondheidstechnologie tegen dan verder gevorderd is. We zullen wellicht ook voor de reis voorzorgen nodig hebben, bijvoorbeeld een coronatest ondergaan voor een toerist ons land binnen mag.”