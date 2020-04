Bijna tachtig Libanese soldaten gewond bij gewelddadig protest

Bij gewelddadig protest tegen de economische problemen in Libanon zijn dinsdag 79 soldaten gewond geraakt, zo heeft het Libanese leger woensdag bekendgemaakt.

Ondanks een coronavirus lockdown brak er dinsdag in Libanon landelijk protest uit tegen de verslechterende economische crisis en de devaluatie van het plaatselijke pond. Vijftig soldaten raakten gewond bij rellen in de noordelijke havenstad Tripoli, 25 anderen bij botsingen in Beiroet en op een snelweg die de hoofdstad met het zuiden van het land verbindt.

Nog volgens het leger zijn in Tripoli negentien mensen gearresteerd voor het bekogelen van soldaten met allerhande projectielen. Een ander iemand is gearresteerd voor het met scherp schieten op betogers waarbij hij een demonstrant heeft verwond.

In Libanon is het geweld dinsdag opgelaaid na de begrafenis van Fawaz Samman, een 26-jarige man die is overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen bij botsingen tussen demonstranten en het leger in Tripoli.

Libanon kent zijn ergste economische crisis sinds de burgeroorlog (1975-1990). Het Libanese pond heeft al meer dan zestig procent van zijn waarde verloren, met als gevolg dat de voedselprijzen de hoogte zijn ingeschoten. Het Internationaal Munt Fonds verwacht dat de Libanese economie dit jaar met twaalf procent zal krimpen.