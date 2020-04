Zuhal Demir vergadert van thuis mee in commissie, maar dat was haar man duidelijk even vergeten

Grappig moment woensdagvoormiddag: tijdens een digitale vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement ging achter Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) plots de deur open. Haar man wandelde de kamer binnen met slechts een badjas om het lijf. Demir kon er hartelijk om lachen.

De Vlaamse minister was woensdagvoormiddag van thuis als externe spreker aanwezig over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Platteland toen de deur achter haar openging. Ze schrok en begon te lachen: plots snelde haar man in badjas de kamer binnen. “Dat is mijn man”, stamelde ze. Enkele seconden later verliet hij de kamer weer.

Het filmpje deed denken aan wat al enkele journalisten en politici de voorbije dagen voorhadden tijdens live-interventies in journaals en nieuwsuitzendingen.

