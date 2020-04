Ook na zijn periode bij Club Brugge lukt het Ricardo van Rhijn niet om lang bij dezelfde club te blijven

Ricardo van Rhijn speelt volgend seizoen niet meer voor Heerenveen. Het aflopende contract van de voormalige verdediger van Club Brugge wordt niet verlengd, zo bevestigde de club woensdag.

Van Rhijn kwam vorige zomer over van AZ. De 28-jarige rechtervleugelverdediger ondertekende een contract voor een jaar en speelde 23 officiële wedstrijden voor Heerenveen.

“We hebben afgelopen zomer samen heel bewust gekozen voor een eenjarig contract. Onlangs hebben we meerdere gesprekken gevoerd en de keuze gemaakt om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan”, verduidelijkt technisch manager Gerry Hamstra. “Wij waarderen de rol die Ricardo dit seizoen met zijn ervaring in de groep heeft gespeeld. Zowel als voetballer als persoon. We wensen hem dan ook alle succes toe bij de volgende stap in zijn carrière.”

In het seizoen 2016-2017 speelde Van Rhijn voor Club Brugge, dat hem weghaalde bij Ajax. Hij droeg het shirt van blauw-zwart in 29 wedstrijden en werd na een seizoen verhuurd aan AZ.