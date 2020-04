Ambtswoning van Oostenrijkse president tijdelijk ontruimd na bommelding

In Wenen is woensdag een deel van de Hofburg, het voormalige keizerlijke paleis, ontruimd wegens een bommelding. Daar is onder meer de ambtswoning van de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen gevestigd. De politie vond geen explosief en gaf het complex opnieuw vrij.

De bommelding werd gedaan per email. Volgens een regeringswoordvoerder is Van der Bellen direct na de dreiging in veiligheid gebracht. De bondspresident was op dat moment thuis. Speciale snuffelhonden hebben het gebied doorzocht, maar troffen niets aan. “Alle sluitingen kunnen worden opgeheven”, aldus de politie op Twitter. Wie verantwoordelijk is voor de bommelding is onduidelijk.