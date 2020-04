95-jarige overgrootmoeder van ex-wereldkampioen Cesc Fabregas overleeft coronavirus: “Ze is een echte superheldin!”

Cesc Fagregas is een gelukkig man. Dinsdag testte zijn 95-jarige overgrootmoeder negatief op het coronavirus, dat ze eerder had opgelopen.

“Ze heeft het coronavirus op 95-jarige leeftijd overwonnen”, schrijft de 32-jarige Spanjaard van AS Monaco op Twitter bij een foto van z’n grootmoeder. “Gisteren bleek de test negatief te zijn! Mijn overgrootmoeder is een superheldin! Maar dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van alle verpleegsters en artsen die op elk moment hun leven geven, zodat wij allemaal beter kunnen worden en leven in deze moeilijke tijden. Bedankt aan iedereen die een groot offer brengt voor onze ouderen. Respect !!!! Niets is onmogelijk. Bedankt !!!!”

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 29, 2020

Fabregas speelt sinds de winter van 2019 voor AS Monaco, dat hem voor 9 miljoen euro overnam van Chelsea. In Engeland was de Spaanse middenvelder ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois. In Frankrijk enkele maanden van Youri Tielemans. Eerder speelde Fabregas voor Arsenal en FC Barcelona. Met Spanje won hij tweemaal het EK (2008, 2012) en een keer het WK (2010).