UEFA meent dat voetbalcompetities seizoen kunnen uitspelen, maar Belg is sceptisch: “Kan gevolgen hebben voor leven en dood”

Het Medisch Comité van de Europese Voetbalfederatie UEFA meent dat de door de coronapandemie gestaakte competitie nog uitgespeeld kunnen worden. Michel D’Hooghe, voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, is daar echter bijzonder sceptisch over.

“Het is zeker mogelijk de competities te hervatten en daarbij de maatregelen van de overheid te respecteren”, verklaarde de Duitse professor Tim Meyer, voorzitter van de medische commissie van de UEFA, woensdag. “Alle organisaties die van plan zijn wedstrijden te hervatten, zullen dat doen volgens een uitgebreid protocol, waarin de gezondheids- en operationele omstandigheden worden beschreven om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de betrokkenen wordt beschermd.”

D’Hooghe, zei dinsdag in een interview met de BBC “heel sceptisch” te zijn over de hervatting van de competities. “De situatie verschilt per land, de piek wordt niet overal tegelijk bereikt, maar vandaag zijn we niet klaar voor een hervatting van de voetbalcompetities”, aldus de Brugse arts. “Er is een risico, en het is geen risico met kleine gevolgen. Het kan gevolgen hebben voor leven en dood, daarom ben ik zo voorzichtig en vraag ik iedereen om dat ook te zijn. Ik spreek als dokter, niet als wedstrijdorganisator. Mijn advies is om de komende week niet te spelen en je voor te bereiden op een volgend seizoen.”

De Nederlandse Eredivisie werd al definitief gestaakt en dinsdag volgde de Franse Ligue 1 als eerste grote Europese competitie. In Engeland, Duitsland, Italië en Spanje wil men het seizoen wel nog uitspelen. De Belgische Pro League wil er een punt achter zetten, maar de definitieve beslissing daarover moet vallen op een Algemene Vergadering, die al enkel keren uitgesteld werd.