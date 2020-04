Een dagje shoppen gaat er straks heel anders uitzien: deze maatregelen treffen de winkels voor ze opnieuw opengaan

Ten vroegste op 11 mei gaan de winkels weer open. Maar ook die datum staat niet in steen gebeiteld. Toch zijn de meeste handelszaken hun grote heropening al aan het voorbereiden. Het lijkt erop dat een ‘dagje shoppen’ er straks drastisch anders zal uitzien: handgel, mondmaskers en click & collect moeten alles veiliger maken.

Even wachten aan de ingang. Een bewakingsagent wijst ons op de handgel. Eerst ontsmetten, en het mondmasker opzetten dat wordt aangereikt. Dan pas mogen we binnen. We houden ons aan de looprichting en ...