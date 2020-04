De politieke moord die België op zijn grondvesten deed daveren: sleutelfiguur in moord op André Cools na 29 jaar opgepakt

Hij was nooit aanwezig, op geen enkel van de drie assisenprocessen die moesten bepalen wie schuldig was aan de moord op PS-topman André Cools in 1991. Nochtans werd van Cosimo Solazzo gezegd dat hij de Tunesische killers van Cools geronseld had en in Luik had opgevangen. Maar hij stuurde telkens zijn kat. Nu heeft de Italiaanse politie hem aangehouden. Moet hij zijn straf voor de moord op Cools toch nog uitzitten?