Verenigde Staten openen na 70 jaar opnieuw consulaat op Groenland

Na bijna 70 jaar gaan de Verenigde Staten opnieuw een consulaat openen in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo meegedeeld. Groenland maakt deel uit van Denemarken, maar heeft een grote mate van zelfbestuur. Een en ander heeft te maken met het verwerven van (meer) invloed in het noordpoolgebied.

De VS willen met een consulaat op het strategisch belangrijke eiland hun invloed in het arctische gebied vergroten. Volgens de Amerikanen is de invloed van de Russen en Chinezen in de regio al te groot. Pompeo was naar eigen zeggen trots om de heropening van het consulaat, dat in 1953 werd gesloten, aan te kondigen. Die heropening is voorzien in de zomer.

Vorig jaar deed de Amerikaanse president Donald Trump bij de Denen een bod om Groenland te kopen. Hij werd wandelen gestuurd. In de 20ste eeuw overwogen de Verenigde Staten al eens om het Groenland te kopen, maar ook toen weigerde Denemarken. Het gebied heeft grotendeels zelfbestuur, maar Denemarken blijft bevoegd voor buitenlandse zaken, defensie en het monetaire beleid.