Limburgs zorgpersoneel krijgt applaus van Genk-spelers: “Voor een keer zijn de rollen omgedraaid”

De daling van het aantal coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen zet zich voort. Omdat de strijd tegen het coronavirus nog lang niet gestreden is, trokken de spelers van KRC Genk dinsdag naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk om er het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.

De twee grootste ziekenhuizen in Limburg zien het aantal coronapatiënten verder afnamen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft 86 patiënten, van wie 19 op intensieve zorgen. Er zijn opnieuw negen patiënten terug naar huis mogen keren, terwijl er geen bijkomend overlijden is. Daarmee staat Jessa in totaal op 305 ontslagen patiënten en 85 overlijdens. Het ZOL telt nog 66 coronapatiënten, waarvan er 28 op intensieve zorgen liggen. In het Genkse ziekenhuis konden opnieuw elf mensen ontslagen worden. Er is geen bijkomend overlijden te melden.

De spelers van KRC Genk brachten dinsdag een bezoek aan het ZOL in Genk. Ze goochelden er met voetballen zodat de ZOL-medewerkers en -patiënten even hun zinnen konden verzetten. Vervolgens gaven de spelers hun helden van het ZOL een welverdiend applaus.

“Voor een keer zijn de rollen omgedraaid. Nu zijn wij de fans”, zegt Genk-middenvelder Bryan Heynen. “Onder de zorgverleners hier in het ZOL zitten ongetwijfeld mensen die ons een heel seizoen steunen. Nu is het onze beurt om te tonen dat zij ook op onze steun kunnen rekenen.”

Het kleine gebaar bleek zichtbaar veel deugd te doen. “We hebben het bezoek van KRC Genk van achter het raam op onze Covid-afdeling kunnen volgen. We vonden het súper dat de spelers ons kwamen verrassen. Het geeft ons een boost om door te zetten en het virus met al onze kracht te blijven bestrijden”, zegt Michelle Ocampo, verpleegkundige op afdeling K25.

Foto: Dick Demey

Foto: Dick Demey