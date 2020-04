Zo verloopt een transfer in coronatijden: van videoscouting over onderhandelingen per telefoon tot digitale handtekening

Het voetbal ligt stil, of toch binnen de krijtlijnen. Ondanks corona blijft de business daarbuiten wel nog draaien. Zelfs transfers kunnen niet tegengehouden worden. Hoe dat praktisch mogelijk is? We leggen het uit aan de hand van Michaël Heylen (26), het jeugdproduct van Anderlecht dat in de Nederlandse Eredivisie een transfer versierde van FC Emmen naar Sparta Rotterdam.