Geen appartement? Niet op het strand: dit is de kust van plan met dagjestoeristen

Een dagje uitwaaien aan zee? Het lijkt nog niet voor meteen. De kustburgemeesters willen pas opnieuw dagtoeristen ontvangen wanneer de horeca heropent, ten vroegste 8 juni dus. Op 18 mei – de datum die de Veiligheidsraad heeft vooropgesteld om dagexcursies in eigen land opnieuw toe te laten – zijn enkel de tweedeverblijvers welkom.

