Chocolademysterie houdt gemeente in de ban: wie dropte vervallen repen in brievenbussen?

Denderleeuw -

Een onbekende vrouw stopte vorige week in enkele brievenbussen van een flatgebouw in de Stationsstraat in Denderleeuw een reep Galak-chocolade met vervaldatum december 2018. “Rond middernacht zou één van onze buren een oude Belgische vrouw hebben gezien, maar ze kon niet goed zien wat ze vast had”, zegt bewoonster Souhir. “We hebben de chocolade niet opgegeten, maar ook niet weggegooid. Heel mysterieus.”