Opvolger Belfius betaalt meer dan BNP voor shirtsponsoring Anderlecht

Anderlecht voetbalt straks voor het eerst in veertig jaar met een nieuwe shirtsponsor. BNP Paribas Fortis neemt afscheid van RSCA. De bankinstelling bouwt al enkele jaren het budget voor sportsponsoring af en sinds november waren er signalen dat de samenwerking na vier decennia ten einde zou komen. Te meer omdat Anderlecht met Belfius een nieuwe partner vond die meer wil investeren. Marc Coucke is goed bevriend met Belfius-CEO Marc Raisière.

Vermoedelijk zal Belfius niet op de borst prijken van Kompany en co., maar wel DVV of Candriam, één van de dochterbedrijven. Opvallend is wel dat Coucke zelf ook investeerde in Candriam. Normaal gezien presenteert Anderlecht zijn nieuwe shirts altijd in juni, maar door de coronacrisis wordt dat wellicht verschoven naar een later tijdstip. De deal met Belfius moet ook nog geofficialiseerd worden.