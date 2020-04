Engels ex-international Trevor Cherry op -jarige leeftijd overleden

De voormalige Engelse international Trevor Cherry is woensdag onverwacht overleden. Dat deelde zijn ex-club Leeds mee. De verdediger werd 72 jaar.

Cherry is een clubicoon van Leeds, dat hem in 1972 overnam van zijn jeugdclub Huddersfield. Tot 1982 speelde hij er 486 wedstrijden en in 1974 hielp hij de club aan de titel. Zijn carrière sloot hij in 1985 af bij Bradford.

Voor Engeland verzamelde Cherry 27 caps. In 1980 mocht hij als invaller mee naar het EK in Italië. Daar werd Engeland uitgeschakeld als derde in een groep, achter groepswinnaar België en het gastland. Cherry kreeg er alleen tegen Spanje een invalbeurt.