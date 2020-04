Voetbalbond heeft nieuwe munitie tegen de licentie van Moeskroen

De voetbalbond heeft nieuwe munitie die kan bewijzen dat Moeskroen in handen is van spelersmakelaars. Het gaat om een uitgeschreven telefoongesprek tussen spelersmakelaar Marc Rautenberg en Moeskroen-CEO Paul Allaerts uit 2018.

Rautenberg belooft daarin dat hij 2 miljoen euro via omwegen zou investeren in Moeskroen. Volgens de licentievoorwaarden is het verboden dat spelersmakelaars belangen hebben in een club. Eerder zaten twee andere mails in het dossier die erop wezen dat Moeskroen gecontroleerd wordt door het makelaarsduo Pini Zahavi en Fali Ramadani. Marc Rautenberg is een luitenant van Ramadani en was ook aan de slag als sportief directeur van Les Hurlus.

Op 6 mei verschijnt Moeskroen voor het BAS.