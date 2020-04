Clijsters twee jaar langer voorzitter Belfius

De algemene vergadering bij Belfius heeft woensdag het mandaat van voorzitter Jos Clijsters bij de Belgische staatsbank met twee jaar verlengd. Er werd ook beslist om geen bijkomend dividend uit te keren.

Belfius kondigde begin dit jaar nog aan dat het een dividend van 161 miljoen euro zou uitkeren aan zijn aandeelhouder, de Belgische staat. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten: de Europese Centrale Bank riep financiële instellingen op om geen dividenden uit te keren en hun kapitaal te versterken. De raad van bestuur van Belfius besliste begin april in die zin en de algemene vergadering heeft dat besluit nu bekrachtigd. De 161 miljoen komt in de reserves van Belfius.(krs, blg)