Europese wijnboeren verdrinken in eigen voorraad

Een ongeluk komt nooit alleen. De Europese wijnboeren kunnen er van meespreken. Het begon al met de importtaksen die de Amerikaanse president Trump hief op Europese en vooral Franse wijn na een dispuut rond staatssteun voor Airbus. Dan kwamen de Brexit en de Chinees-Australische handelsdeal, die de export van wijn extra bemoeilijkten. En dan was er dat vermaledijde coronavirus: “Bijna overal gingen hotels, restaurants en cafés dicht. Dat leidde op de Europese wijnmarkt tot een daling met 30 procent in volume en zelfs met 50 procent in waarde. En sinds maart is ook de verkoop in de supermarkten in elkaar gestuikt, wat de negatieve trend alleen maar versnelde”, zegt Jean-Marie Barillère, voorzitter van de CEEV, het Europees Comité van Wijnproducenten, dat meer dan 7.000 grote en kleine wijnmakers overkoepelt.

“Door de lockdown is de kans reëel dat een miljard liter Europese wijn moet worden weggegoten. Vooral Franse, Spaanse, Italiaanse, Oostenrijkse en Portugese”, zegt Eric Andrieu, Europarlementslid voor de Franse socialisten uit Montpellier. Dat komt neer op ongeveer acht procent van de productie van die wijnlanden. “Het nieuwe plukseizoen staat voor de deur en er moet dringend plaats gemaakt worden in de kelders en de wijntanks. Er is geen goede kant aan: de wijn weggieten betekent geen inkomen, de wijn houden brengt de volgende jaargang in gevaar.”

De Europarlementariër ziet maar één oplossing: “Het huidige wijnoverschot distilleren om van de alcohol ontsmettende handgel te maken en die tegen een vastgestelde prijs en met steun van Europa te laten opkopen door de overheden”, zegt Andrieu, die daar morgen met de Europees commissaris voor Landbouw over samenzit. “Zo slaan we meerdere vliegen in één klap: de wijnboeren hebben weer een inkomen, er komt opnieuw ruimte vrij in de kelders en de tanks en we zijn meteen zeker dat er voldoende ontsmettende gel voorhanden is, want die zullen we ook na de lockdown nog hard nodig hebben. Bovendien voorkomen we dat speculanten de voorraden opkopen tegen spotprijzen en die dan na de crisis dumpen op de markt, waardoor de prijzen in elkaar stuiken en talloze kleinere wijnboeren over de kop gaan.” Al blijft het toch wat zonde van al dat lekkers ...