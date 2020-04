Maradona doet het weer, met de ‘Hand van God’? “Nu vraag ik deze hand om de pandemie te beëindigen”

De coronacrisis heeft Diego Maradona’s club Gimnasia y Esgrima La Plata voor de degradatie behoedt. Het Argentijnse voetbalseizoen werd maandag definitief gestaakt, zonder degradaties. Halfweg de competitie was de club van Maradona 19e op 24 teams.

“Dit is niet het einde wat we wilden, we hadden het liever op het veld getoond, sprak de Argentijnse voetballegende. “Maar het is nu zo. Velen zullen zeggen dat het weer de hand van God was. Nu vraag ik deze hand om de pandemie te beëindigen, zodat de mensen hun leven weer gezond en gelukkig kunnen leiden.”

Met de “Hand van God” verwees Maradona naar zijn handsbal in de kwartfinale van het WK 1986 tegen Engeland. Op dat moment duwde hij met zijn hand de bal over de Engelse doelman in het doel. Het Argentijnse nationale team won de wedstrijd, schakelde in de halve finales België uit en werd wereldkampioen met een overwinning op Duitsland.