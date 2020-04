Biden zegt dat hij ambassade in Jeruzalem zal behouden als hij verkozen raakt

De Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Joe Biden, heeft woensdag gezegd dat hij de ambassade van de VS in Jeruzalem zal behouden als hij de verkiezingen in november wint. Hij betreurde wel de beslissing van huidig president Donald Trump om de ambassade te verhuizen vanuit Tel Aviv.

De gewezen vicepresident zei dat de regering-Trump de ambassade “niet had moeten verhuizen”, zonder dat die maatregel deel uitmaakte van een breder vredesakkoord voor het Midden-Oosten. “Maar nu het gebeurd is, zou ik de ambassade niet terugbrengen naar Tel Aviv”, voegde hij er in één adem aan toe op een online fondsenwerving.

“Maar wat ik zou doen... Ik zou ook ons consulaat in Oost-Jeruzalem heropenen, om de dialoog aan te gaan met de Palestijnen. En mijn regering zal de twee partijen aansporen om initiatieven te nemen om het perspectief op een tweestatenoplossing in leven te houden”, zei hij aan een publiek van 250 donateuren.

Erkend als hoofdstad

Sinds Trump aan de macht is, nam hij verschillende initiatieven ten gunste van de staat Israël. Zo hij erkende hij Jeruzalem als Israëlische hoofdstad in december 2017 en verhuisde hij in mei 2018 de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Eind januari 2020 onthulde zijn schoonzoon en raadgever Jared Kushner zijn vredesplan voor het Midden-Oosten, waar hij aan had gewerkt sinds de verkiezing van Trump in 2016. Het document, dat sterke tegemoetkomingen bevat tegenover de Israëlische staat, werd verworpen door de Palestijnse Autoriteit en bleef sindsdien dode letter.