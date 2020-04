Libische generaal Haftar kondigt wapenstilstand aan tot einde ramadan

De Libische generaal Khalifa Haftar heeft in het conflict tegen de internationaal erkende regering in Tripoli een humanitair staakt-het-vuren afgekondigd tot het einde van de ramadan-vastenmaand. Alle militaire operaties zijn opgeschort, zei zijn woordvoerder Ahmed al-Mismari woensdagavond in de stad Benghazi.

Haftar geeft zo gevolg aan een oproep van de internationale gemeenschap en van bevriende staten. Maar als “terroristische milities” het bestand schenden, dan zal daar hard tegen opgetreden worden, klinkt het. De ramadan begon eind vorige week en duurt nog vier weken.

De generaal beval ruim een jaar geleden een aanval op hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering onder leiding van Fayez al-Sarraj zetelt. Zijn troepen rukten op van het oosten van Libië tot in de buurt van Tripoli in het noordwesten van het land. Maar de jongste tijd maken ze geen vooruitgang meer.

Haftar annuleerde deze week een door de VN bemiddeld akkoord over de machtsverdeling in het Noord-Afrikaanse land. De regering in Tripoli sprak van een coup, die de nederlaag van Haftars milities en soldaten moet verbergen.