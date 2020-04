Ondernemers wachten vol ongeduld op het Ministerieel Besluit: “We vliegen blind”

De mededeling van de regering en de experten dat de eerste versoepeling sowieso vaststaat, bedaart de gemoederen wat. Maar toch willen de bedrijven liever gisteren dan vandaag het Ministerieel Besluit (MB) zien. “Nu vliegen we blind”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

Dat MB zet de krijtlijnen uit wat kan en niet kan van 4 tot 10 mei, de eerste fase van de afbouw. Veel verschil met de huidige maatregelen is er niet, maar door het verlengde weekend is het voor ondernemers kort dag om alles goed georganiseerd te krijgen. “Het positieve is wel dat uit onze bevraging blijkt dat onze bedrijven staan te popelen om de economie terug op gang te trappen. Zelfs nu ze nog niet perfect weten wat kan en niet kan.”

Ook bij Unizo roepen ze op voor een duidelijk MB. “Zonder ruimte voor interpretatie.” Bij de regering klinkt dat het Besluit in de loop van de dag wordt gepubliceerd.

En misschien nog meer dan naar dat MB hunkeren de bedrijven naar duidelijkheid van wat er na 11 mei kan, als de winkels weer open mogen. “Dat is D-Day. Nu verandert niet veel.” Maar die zekerheid kan niemand hen geven. Dat moet in de loop van volgende week duidelijk worden.