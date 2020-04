Nog altijd ongerustheid over testcapaciteit: “We sturen soldaten naar het slagveld zonder wapens of munitie”

Tegen maandag moeten er 25.000 testen per dag afgenomen en verwerkt kunnen worden. Kunnen we nu al, maken ze zich sterk op het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD), maar niet iedereen is daarvan overtuigd. “We sturen nog altijd soldaten naar het slagveld zonder wapens en munitie”, zegt erevoorzitter Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS).

Moens krijgt signalen uit het veld die nog altijd wijzen op tekorten aan beschermingsmateriaal, de correcte wissers om de testen uit te voeren en reagentia in de labo’s om die testen te verwerken. Hij maakt zich sterk dat we eigenlijk niet klaar zijn om op 4 mei de eerste versoepelingen toe te passen. En zelfs binnen de Nationale Veiligheidsraad wordt gefluisterd dat De Backer wel “heel voluntaristisch is”.

Andere stemmen uit het veld nuanceren dat wat. “Nu zitten we op 15.000 testen per dag”, zegt voorzitter Roel Van Giel van Domus Medica. “4 mei zal wellicht niet lukken om naar 25.000 verwerkte tests te gaan, maar eigenlijk is hebben we nog een week. Het is pas op 11 mei dat de winkels weer opengaan en het echt van moeten is.”

Ook klinisch bioloog Herman Goossens (UA) maakt zich weinig zorgen over het aantal tests. “Tegen 11 mei zitten we zeker waar we moeten zitten. Het is eerder de verdeling die het probleem zal zijn. Hoe krijg je alle materiaal bij de rusthuizen, de ziekenhuizen, de huisartsen...”

Eén van de pistes die daarmee kan helpen zijn “testcentra”. Enkele triagecentra, waar patiënten met coronasymptomen werden onderzocht, staan door het lagere aantal besmettingen toch leeg. Die kunnen hulpverleners gebruiken om te testen én daar kan alle materiaal makkelijk verdeeld worden.