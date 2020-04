Eerste fase exitplan gaat maandag van start: wat verandert en wat niet?

De eerste fase van het afbouwplan gaat zoals voorzien op 4 mei in. De experten van de GEES, de groep belast met de exitstrategie, hebben verklaard dat de huidige evolutie van de covid-19-epidemie een eerste versoepeling van de maatregelen toelaat, liet premier Sophie Wilmès woensdagavond weten.

Concreet betekent het dat maandag 4 mei fase 1A van start gaat, zoals vorige week vrijdag voorgesteld na de Nationale Veiligheidsraad. Het ministerieel besluit met de gedetailleerde regels over deze fase wordt donderdag in het Staatsblad gepubliceerd, maar in dit zijn de basisregels zoals eerder overeengekomen.

Openbaar vervoer

De mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar.

De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron, ...

De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.

Verplaatsingen in het algemeen

Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden: je mag het huis verlaten om te gaan werken, boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.

Voor essentiële verplaatsingen vraagt de overheid om je zoveel mogelijk met eigen middelen te verplaatsen (auto, fiets, te voet, enzovoort) en om piekuren te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is.

Ontspanning en beweging buiten

Je mag in open lucht sporten (tennis, atletiek, vissen, golfen...), wandelen, fietsen, enzovoort met maximum twee (in plaats van éé) personen die niet onder jouw dak wonen

Social distancing moet ook hier absoluut gerespecteerd worden.

Sporten waarbij infrastructuur nodig is zoals douches, vestiaires of een cafetaria, blijven verboden.

Bedrijven

Alle bedrijven mogen hun activiteiten hervatten (of voortzetten).

Telewerk blijft de norm.

De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.

In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden en andere veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

Winkels/handelszaken

Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na: winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren opnieuw openen omdat ze een rol kunnen spelen in het maken van mondmaskers.

Horeca

Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.

Onderwijs

In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs: de lessen op school blijven opgeschort, noodopvang moet mogelijk blijven.

Gezondheidszorg

Geleidelijk wordt de toegang weer volledig uitgebreid naar algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg

Verplaatsingen naar tweede verblijf

De regels blijven ongewijzigd tot minstens 18 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf

Reizen en evenementen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden.

Huwelijken en begrafenissen