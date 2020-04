Zalando gaat mondmaskers verkopen

Vanaf donderdag 30 april zal Zalando stoffen mondmaskers verkopen en zal het met de winst daarvan een ngo ondersteunen. “Iedereen moet over een mondmasker kunnen beschikken.”

Op verschillende plaatsen in Europa wordt het dragen van een mondmasker verplicht of aanbevolen. Daardoor is iedereen op zoek naar mondmaskers. Sommigen maken die zelf, anderen zoeken apothekers af. Vanaf vandaag zullen zij die maskers ook online kunnen bestellen bij de populaire online verkoper van kledij Zalando.

Het bedrijf biedt vanaf nu niet-medische stoffen maskers op zijn website aan. “Iedereen moet over een mondmasker kunnen beschikken. Door betaalbare stoffen mondmaskers aan te bieden, kunnen we mensen helpen om anderen in hun omgeving te beschermen en om professionele medische mondmaskers te bewaren voor de gezondheidszorg”, zegt Kate Heiny, Directeur Duurzaamheid van Zalando.

Er zullen verschillende modellen aangeboden worden vanaf 1 euro per stuk. In de loop van de weken zal het assortiment nog verder uitgebreid worden. De stoffen mondmaskers werden geproduceerd door het eigen merk van Zalando en door de partners van het bedrijf.

De winst van de verkoop van de mondmaskers zal het bedrijf doneren aan de ngo Humedica. Zij bieden humanitair werk aan in meer dan 90 verschillende landen met een focus op medische hulp en strijden nu ook tegen het coronavirus.