NAVO-helikopter verdwijnt boven Ionische Zee: puin gevonden

In de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië zijn brokstukken gevonden, is donderdag vernomen uit Griekse militaire bron. Boven de zee is een Canadese helikopter verdwenen die met zes mensen was ingezet in een NAVO-operatie.

“In de controle- en interventiezone van Italië zijn brokstukken gevonden”, aldus de bron aan het Franse persagentschap AFP. “Griekenland heeft een helikopter van de oorlogsmarine gestuurd om deel te nemen aan de reddingsoperatie.”

De helikopter verdween woensdagavond van de radar. Het toestel was opgestegen op het Canadese fregat HMCS Fredericton. Volgens een bron bij het Griekse ministerie van Defensie maakt het fregat deel uit van de NAVO-vloot SNMG2.

Volgens de Griekse openbare omroep ERT is ook een lichaam aangetroffen bij het puin, dat van het toestel afkomstig zou zijn, in de “internationale wateren voor de kust van het Griekse eiland Kefalonia”. De militaire bron bevestigde de informatie over het lichaam nog niet.

Volgens het Canadese leger ging het om een helikopter van het type CH-148 Cyclone en ging het toestel “verloren toen het deelnam aan oefeningen met bondgenoten dichtbij Griekenland”.

Het militaire commando van de NAVO in het Belgische Bergen bevestigde woensdagavond dat een helikopter was verdwenen.