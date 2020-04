Waar en wanneer wordt er nog gevoetbald, en in welke landen trekt men de stekker eruit? Een beknopt overzicht

Frankrijk en Nederland zijn definitief stopgezet, in België wacht de Pro League op een beslissing van de overheid en ook in de rest van Europe heerst er twijfel. En wat met de Champions League en de Europa League? Wat er met de lopende voetbalseizoenen moet gebeuren, is op veel plaatsen nog steeds heel onduidelijk. Daarom een handig overzicht van de stand van zaken.