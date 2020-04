Belgisch Eredivisie-talent Ndayishimiye: “Het project-Kompany had mij zeker aangesproken vroeger”

Hij had niet misstaan in het project van Vincent Kompany bij Anderlecht, Mike Trésor Ndayishimiye (20). De jeugdinternational koos voor een andere weg en verliet paars-wit in 2018. De aanvaller maakte het afgelopen seizoen indruk in de Eredivisie bij Willem II, maar is zijn oude club nog niet vergeten. “Alles wat ik geleerd heb daar, zijn extraatjes waar ik nu de vruchten van pluk.”

Ndayishimiye volgde eerst een individueel programma in Tilburg, maar sinds de Eredivisie volledig stopgezet werd, keerde hij terug naar België. Hij maakt zich op voor Europese campagne volgend seizoen, Willem II heeft dankzij een knappe vijfde plek recht op de Europa League.

“Die Europese kwalificatie wilden we liever op het veld vieren, ja. Op basis van ons seizoen is het wel verdiend, we hadden zelfs een plekje hoger kunnen staan. De kwalificatie is een beloning voor de hele club”, vertelt Ndayishimiye in een interview met Le Soir.

De jonge aanvaller speelde geen onopgemerkt seizoen, zeker na zijn doelpunten tegen AZ en Ajax. Toen Rafael van der Vaart hem dan ook nog eens de ‘rechtsvoetige Ziyech’ noemde, kwam hij nog meer in de schijnwerpers te staan. “Dat compliment deed deugd. Zeker van een speler die voor Ajax en Real Madrid gespeeld heeft.”

Hoe komt het dat Anderlecht hem dan niet in de hoofdstad wist te houden? “Ik heb geen spijt dat ik Anderlecht verlaten heb (voor NEC Nijmegen, nvdr.), want ik heb er veel geleerd. Ik wou wel dat het op een andere manier gebeurd was. Ik was er sinds mijn veertiende en heb er een fantastische tijd beleefd.”

Foto: Toin Damen

Vertrouwen van Gert Verheyen

Mike Trésor Ndayishimiye kent dit Anderlecht natuurlijk. Hij speelde nog samen Doku, Verschaeren, Kayembe, Sambi Lokonga en Dewaele in de jeugdreeksen.

“Toen ik bij de U17 zat, mocht ik van Nicolas Frutos vaak eens meespelen met de jongens van 1996 en 1997 om mij te testen. Ik tekende mijn eerste contract enkele maanden voordien. Het jaar erop zat ik bij de reserven op de bank, maar bleef ik bij de U19 mijn wedstrijden spelen. Ik vond er geen gemeenschappelijke grond om mijn contract te verlengen. Toen kwam een nieuwe coach aan het roer en die gaf steeds voorrang aan de spelers die al verlengd hadden. Ik zakte terug naar de U19.”

“Ik was jong, ik begreep het niet en dat begon te knagen bij mij. Gelukkig bleef ik kansen krijgen bij de nationale U19: onder Gert Verheyen zat ik steeds in de selectie, hij gaf me veel vertrouwen. Bij Anderlecht kon ik me ook niet verstoppen, ik deed gewoon mijn contract tot het einde van het jaar uit.”

De speler van Willem II kijkt niet met rancune terug op zijn periode bij Anderlecht. “Alles wat ik geleerd heb daar, is een extraatje waar ik nu de vruchten van pluk. Om een bepaald doel te bereiken, kan je verschillende paden volgen. En ja, het project waar Vincent Kompany nu voor staat, daar zou ik me in kunnen vinden. Stap voor stap groeien en proeven van het profniveau bij Sporting.”

Foto: AFP

Tackelen

In de Eredivisie leerde hij wel aan zijn agressiviteit en zijn grinta werken, niet bepaald eigenschappen die hoog op de prioriteitenlijst staan in de jeugdopleiding van Anderlecht. “Bij de jeugd van Anderlecht heeft iedereen een bovengemiddeld sterke techniek. Ook komt er al heel vroeg een hoge graad van volwassenheid kijken bij het spelen in die jeugdploegen. Ik moest hier inderdaad aan die andere werkpunten schaven, ik kon niet zomaar uit het duel spelen. Nu moet ik zelf het duel aangaan om een bal te veroveren. Ik moet ook weleens tackelen, ja. Dit soort dingen tonen aan dat ik meer maturiteit in mijn spel heb gestoken.”

Intussen lichtte Willem II de optie in zijn contract. Het zou om een som van 500.000 euro gaan, niet weinig voor de club uit Tilburg. Het toont het vertrouwen in het jonge Belgische talent. “De club deed al een forse investering om me te lenen. Het laatste anderhalf jaar ging het snel, mijn nieuw contract gaat op 1 juli in. In mijn achterhoofd zat altijd al dat Europese avontuur met Willem II, dus ondanks dat er veel gaat veranderen door deze vreemde periode, zie ik mijn toekomst wel hier.”