Intensivist Geert Meyfroidt houdt zijn hart vast voor maandag 4 mei

Woensdag kregen we goed nieuws. Het aantal coronapatiënten op de dienst intensieve zorg daalde voor het eerst sinds lang weer tot onder de 800. De Nationale Veiligheidsraad bevestigde ook dat vanaf 4 mei heel wat bedrijven weer aan de slag mogen. En daar houdt intensivist Geert Meyfroidt zijn hart voor vast.

“Als mens ben ik opgelucht dat de economie weer wordt opgestart. Dat moet ook. We kunnen dit niet blijven aanhouden”, zei Geert Meyfroidt woensdagavond in het tv-programma Vandaag. “Maar vanuit onze kant (als arts, nvdr.) zijn we wel een beetje bang. We hopen dat we het op tijd zien aankomen als de curve weer omhoog gaat.”

Meyfroidt hoopt dan ook dat iedereen zich aan de regels houdt als we weer wat meer buiten mogen komen. Maar hij weet ook dat dat niet zo simpel is. “Je kan binnen al die regels perfect een virusbesmetting vermijden. Maar het vraagt veel discipline. Zelfdiscipline. Laat ons hopen dat dat doordringt. Als dat lukt, gaat er ook meer mogen. Maar we kunnen heel rap opnieuw in de problemen zitten. We hebben de wiskundige modellen gezien.”

“Aan het begin van de crisis zijn we vertrokken met lege ziekenhuizen. Nu is dat anders. Nu liggen er wel degelijk nog mensen in die speciale afdelingen. En dan krijgen we misschien daarop een tweede piek.”

De arts weet dat het voor niemand leuk is om elke dag opnieuw te horen dat we niet naar onze ouders of grootouders mogen of met vrienden kunnen afspreken. “Wij moeten al die ambetante boodschappen brengen. Dat is niet plezant. Ik zit ook liever wat dichter en geef mensen een kus of een hand. En ik ga ook graag op café en restaurant. Iedereen wil dat. Wij brengen die boodschap niet om mensen met de vinger te wijzen. Maar wel om te zeggen: kijk, als we ons daaraan houden, kan er veel meer. En dat geldt ook voor de economie. Dat geeft veel meer hoop om die sneller op te starten. En iedereen weet waaraan ze zich moeten houden.”