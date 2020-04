Elon Musk noemt coronamaatregelen “fascistisch”

Elon Musk, topman van Tesla, heeft op een voor hem kenmerkende manier gereageerde op de coronamaatregelen in de staat Californië. Hij noemde ze “fascistisch” en is duidelijk niet blij dat de productie in zijn fabrieken stilligt.

Tijdens een conference call naar aanleiding van de kwartaalcijfers liet Musk duidelijk verstaan niet akkoord te zijn met de maatregelen die er in de Verenigde Staten werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij noemde de huidige situatie een “serieus risico” voor het miljardenbedrijf nu de productie in hun Californische fabriek stilligt. Dat meldt de Amerikaanse zender CNBC.

Terwijl hij vragen beantwoordde over de staat van het bedrijf in deze pandemie, omschreef de topman het verplicht binnenblijven als “mensen verplicht opsluiten in hun huizen tegen al hun constitutionele rechten in.”

Musk had zijn ongenoegen ook al eerder op Twitter geuit en riep op om “Amerika vrij te laten”. Maar woensdag tijdens de conference call ging hij dus nog verder. “Dit is een periode om na te denken over de toekomst en ons af te vragen of het oké is om mensen hun rechten te schenden wat alles wat er gaande is?”, zei hij. “Ik denk dat mensen heel boos zullen zijn. Als iemand in zijn huis wil blijven, moeten ze ook thuis mogen blijven. Maar zeggen dat ze hun huis niet mogen verlaten, en dat ze zullen gearresteerd worden als ze dat wel doen? Dat is fascistisch. Dat is niet democratisch. Dat is geen vrijheid. Geef de mensen hun godverdomde vrijheid terug.”

“Het zal heel wat schade toebrengen en niet alleen aan Tesla. Wij zullen de storm overleven, maar er zijn veel kleine bedrijven die dat niet zullen”, zei hij.

CNBC verduidelijkt wel dat in de staat mensen wel hun huis mogen verlaten, maar dat enkel essentiële bedrijven open mogen blijven. Ook grote publieke samenscholingen zijn er verboden.