Tientallen lichamen in meerdere voertuigen aangetroffen in New York

Nabij een begrafenisonderneming in New York zijn tientallen lijken aangetroffen in verschillende voertuigen, melden lokale media. Het bedrijf in het stadsdeel Brooklyn had de voertuigen gehuurd omdat er vanwege de vele doden door het coronavirus geen plaats meer was in het eigen gebouw. Bovendien viel ook de koelruimte van de onderneming uit, aldus de New York Times op gezag van de politie. Omwonenden hadden de politie verwittigd omdat ze een geur van ontbinding hadden opgemerkt bij de voertuigen.

Volgens de zender CNN zijn tot 60 lichamen aangetroffen in vier voertuigen. ABC spreekt zelfs van 100 doden. De lichamen lagen op ijs in lijkzakken, opgestapeld in de voertuigen. Bedoeling was dat de lichamen werden gecremeerd. Het is niet geweten hoeveel van de doden daadwerkelijk zijn overleden aan het coronavirus.

Vanwege de crisis mogen begrafenisondernemingen doden in koelwagens plaatsen. Zeker een van de voertuigen was echter ongekoeld.

De miljoenenstad telt meer dan 14.000 bevestigde coronadoden en is het epicentrum van de pandemie in de Verenigde Staten.