Trainingen hervatten? Deze (strenge) regels moeten de Premier League-clubs verplicht volgen

Vrijdag wordt in Engeland vergaderd over de heropstart van de Premier League. Het doel is om de trainingen te hervatten op 18 mei, de competitie zou dan op 8 juni opnieuw op gang moeten komen. Om de spelers voor te bereiden op 92 matchen in 50 dagen, moeten de clubs wel aantal regels in acht houden. Mondmaskers, geen massages en in groepjes van vijf: het zal er aanpassen worden.