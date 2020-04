UEFA-bestuurder Olsson waarschuwt: “Coronavirus kan internationale voetbal nog twee tot drie jaar aantasten ”

De coronacrisis kan de internationale voetbalkalender nog wel twee tot drie jaar beïnvloeden en zelfs het WK van 2022 in Qatar raken. Het zijn de woorden van de Zweed Lars-Christer Olsson, vooraanstaand lid van het dagelijks bestuur van de Europese voetbalbond UEFA.

“Als het virus zich op een ernstige manier blijft ontwikkelen, kan het een groot probleem worden voor de internationale kalender en nog wel twee tot drie jaar effect hebben”, aldus Olsson, die ook voorzitter is van de European Leagues. “Zeker als er competities van het ene naar het andere jaar moeten verschuiven, er halverwege het Europese seizoen nog een WK tussendoor komt en je nationale en internationale competities in elkaar moet persen”, aldus Olsson.

Door het coronavirus ligt het voetbal wereldwijd stil. Veel competities worden niet meer uitgespeeld en het EK van 2020 is met een jaar uitgesteld. Volgens Olsson is de UEFA van plan de Champions League en Europa League in augustus uit te spelen. “Dat zou mooi zijn, want dan is de slotfase van het internationale clubvoetbal nog een beetje op een waardige manier gered.”