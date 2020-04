“Nood aan indicatoren die vroeger alarmsignalen kunnen weergeven”: zo moet uitbraak sneller worden ontdekt in de toekomst

Op de dagelijkse persconferentie van het Nationale Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht aangegeven dat er in de toekomst zal gekeken worden naar het aantal afwezige ambtenaren van de overheid. Die cijfers kunnen volgens hem een vroege indicator zijn voor hoe het virus evolueert.

De experten in ons land gaan in de toekomst twee belangrijke indicatoren voor de evolutie van het virus in de gaten houden. “Een belangrijke parameter is hierbij de bezetting op de dienst intensieve zorg. Die moet voldoende laag blijven. Maar het probleem is dat dat een vrij late indicator is. Mensen komen daar meestal pas terecht twee weken na de besmetting. We hebben daarom nood aan indicatoren die vroeger alarmsignalen kunnen weergeven”, zei viroloog Steven Van Gucht.

Volgens de viroloog zijn er twee belangrijke indicatoren die in de toekomst nauw opgevolgd zullen worden. “Als eerste zijn dat de consultaties voor griepachtige klachten bij de huisartsen. Maar daarnaast zal er ook gekeken worden naar de graad van afwezigheid op het werk. Een belangrijke bron daarvoor is Medex, vroeger gekend als de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) en de Sociaal-medische Rijksdienst. Die geven op dagelijkse basis het aantal afwezige ambtenaren van de overheid weer.”

Die afwezigheid is volgens Van Gucht een zeer vroege indicator. “De afwezigheid is beginnen stijgen op 2 maart, dat is vlak na de uitbraak. Dat is ook het einde van de krokusvakantie. Toen zijn er veel mensen teruggekeerd met een infectie. De stijging van de sterftecijfers hebben we pas twee weken later kunnen opmerken.”

