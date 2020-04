Goed nieuws voor Eden Hazard: "Hij traint opnieuw met de bal”

Hoe zou het nog zijn met Eden Hazard? De Rode Duivel werkt in quarantaine aan zijn revalidatie na een operatie aan de enkel. En die lijkt prima te verlopen. Volgens het Spaanse AS traint Hazard opnieuw met de bal.

Hazard ging op 5 maart onder het mes in Dallas en maakt sindsdien goede vorderingen. Enkel dagen geleden startte hij de looptrainingen opnieuw op en hij trainde ook met de bal. Dat is uitstekend nieuws voor Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. De Spaanse voetbalbond hoopt in juni weer te kunnen voetballen en het seizoen alsnog af te maken. Zoals het er nu naar uitziet, kan hij dan rekenen op een fitte Hazard. Eerder liet bondscoach Roberto Martinez weten dat hij goed contact onderhield met zijn aanvoerder en dat het herstel goed verliep.

Onze landgenoot kwam afgelopen zomer over van Chelsea voor 100 miljoen euro, een bedrag dat door middel van bonussen kan oplopen tot 140. Door blessureleed kon hij de verwachtingen nog niet helemaal inlossen. In 15 officiële duels kwam hij aan 1 doelpunt en 5 assists.