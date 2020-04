Pochettino is zeker: “Voor ik sterf, wil ik Tottenham nog eens trainen”

Mauricio Pochettino, die momenteel nadrukkelijk geciteerd wordt als nieuwe trainer van het pas overgenomen Newcastle United, heeft in een interview bij BT Sport nog eens teruggeblikt op zijn ontslag bij Tottenham in november vorig jaar. De Argentijn blijft echter een groot hart behouden voor de Londense club.

“We hebben een fantastisch avontuur beleefd bij Tottenham de voorbije jaren”, begon de 48-jarige Pochettino. “Het is jammer genoeg geëindigd zoals niemand dat wou.” De Argentijn was uiteindelijk iets meer dan vijf jaar hoofdcoach bij de Spurs.

“Maar uit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat ik zeker ben dat onze wegen ooit opnieuw zullen kruisen. Vanaf de dag dat ik de club heb verlaten, was het mijn room ooit op een dag terug te keren en proberen het werk af te maken waarin we nu niet geslaagd zijn. Misschien is dat over vijf jaar, misschien over tien jaar, maar voor ik sterf wil ik Tottenham nog eens trainen. Het was een fantastische tijd. We zijn dichtbij de landstitel geweest en hebben bijna de Champions League gewonnen.”

Pochettino kwam in de zomer van 2014 toe bij Tottenham. Hij leidde de Spurs naar de Champions League-finale van 2019. In 2017 beëindigde de Londense club de Premier League als tweede, op zeven punten van rivaal Chelsea.