José Mourinho is voor een snelle heropstart van het voetbal: “Zou goed zijn voor iedereen”

Tottenham-coach José Mourinho heeft zich donderdag uitgesproken voor een snelle hervatting van de voetbalcompetities. De Premier League werkt intussen aan een plan om de competitie midden juni herop te starten.

“Ik mis het voetbal”, zei Mourinho in een interview bij Sky Sports. “Het zou voor iedereen goed zijn als we die laatste negen wedstrijden in de Premier League nog kunnen afwerken.”

Tottenham, met Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, hervatte afgelopen week de individuele oefensessies. Spelers houden daarbij strikt afstand.Intussen werden de competities in Nederland en Frankrijk definitief stopgezet en wordt ook in ons land al wekenlang gepalaverd over een eventuele stopzetting. In Engeland, waar de Premier League sinds 9 maart stilligt, is er nog geen sprake van een definitief einde. Groot-Brittannië is met intussen meer dan 26.000 doden nochtans één van de zwaarst getroffen landen wereldwijd door het coronavirus.

‘Project Restart’ in Engeland bepaalt dat clubs formeel de trainingen mogen hervatten op 18 mei. Het kampioenschap zou, achter gesloten deuren en in een beperkt aantal stadions, afgewerkt kunnen worden tussen 8 juni en 27 juli.

Foto: Photo News

Geen leeg stadion

“Ik hou ervan te denken dat het voetbal nooit echt zonder publiek zal zijn”, verraste Mourinho. “Door de tv-camera’s kunnen miljoenen mensen wereldwijd ons volgen. Als we dus ooit in een leeg stadion zouden moeten spelen, zal dat voor mij niet leeg zijn. Helemaal niet.”

Tottenham kampte voor de coronacrisis met een waslijst aan blessuregevallen. Onder meer Harry Kane, Steven Bergwijn, Son Heung-min en Moussa Sissoko lijken uit de gedwongen pauze hun voordeel hebben kunnen halen. Zij zijn allen hersteld van hun blessures. “Maar er is een verschil zijn tussen niet geblesseerd zijn en speelklaar zijn”, counterde Mourinho. “We zullen moeten afwachten tot wanneer de groepstrainingen hervatten. Dan kunnen die jongens terug op competitieniveau komen.”