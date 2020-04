Spelers van AA Gent bezoeken Gentse ziekenhuizen om tablets te schenken (en hun appreciatie te tonen)

Gent - De spelers van AA Gent bezochten deze middag de Gentse ziekenhuizen. De Buffalo’s schonken er in totaal 100 tablets en wilden zo vooral hun appreciatie tonen voor het werk van de zorgverleners.

Per ziekenhuis deelden kapitein Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminski een waardebon goed voor 25 tablets uit, geschonken door alle spelers, trainers, medische staf en teambegeleiders van AA Gent. Die tablets worden ingezet voor videocalls bij patiënten, zo houden ze contact met familie en vrienden in deze coronaperiode.

“In naam van de hele club en alle medewerkers willen we zo de vele mensen in de zorg bedanken voor hun harde werk die ze leveren in de strijd tegen het coronavirus”, klinkt het bij de Buffalo’s. In volgorde bezochten ze het UZ Gent, het AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas en het AZ Maria Middelares.

Ook coach Jess Thorup drukte zijn hartelijke dank uit voor het fantastische werk dat de vele zorgmedewerkers leveren:

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA