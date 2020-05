400.000 slaapplaatsen voor 11,4 miljoen inwoners: is er wel genoeg plaats om allemaal in België op reis te gaan?

Allemaal op reis in eigen land. Zo ziet het ernaar uit voor de zomer van 2020. Maar hoe gaan we dat doen? Ons land telt maar zo’n 400.000 slaapplaatsen in hotels, B&B’s, vakantiewoningen en campings, terwijl het liefst 11,43 miljoen inwoners telt. “Vakantie is normaal gelijk aan vrijheid blijheid”, zegt toerisme-expert Jan van der Borg van de KULeuven. “Maar wie deze zomer niet in eigen tuin wil eindigen, zal ‘vrijheid’ moeten schrappen en vooralveel moeten plannen.”