“Uitkijken naar een vierde proces Cools is voorbarig” na arrestatie Cosimo Solazzo:

Het parket-generaal van Luik is op de hoogte gebracht van de arrestatie van Cosimo Solazzo begin deze week in Italië. Dat zegt advocaat-generaal Marianne Lejeune donderdag. Ze heeft echter nog geen officieel bericht gekregen van de Italiaanse justitie. Een vierde “proces Cools” is momenteel voorbarig, luidt het.

Cosimo Solazzo (72) werd in 2004 bij verstek tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld door het assisenhof van Luik wegens zijn deelname aan de moord op André Cools. De Belgische justitie had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd dat tot zijn arrestatie heeft geleid.

Na die arrestatie moeten verschillende procedures worden bekeken. De Belgische justitie, die op de hoogte is gebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft nog geen officieel bericht gekregen van de Italiaanse justitie. Als Italië weigert Cosimo Solazzo uit te leveren, kan het openbaar ministerie de feiten aan de Italiaanse rechter voorleggen in de hoop dat hij daar voor de feiten berecht zal worden.

In geval van uitlevering kan Cosimo Solazzo verzet aantekenen en worden berecht in een vierde “proces Cools”. Volgens het parket echter is dat nog voorbarig totdat de precieze omstandigheden van de arrestatie bekend zijn en de officiële documenten van de arrestatie door de Italiaanse autoriteiten zijn meegedeeld aan de Belgische justitie.

