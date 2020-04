Consternatie over coronamaatregel: je lief bezoeken “is niet verboden”, maar “politie kan je beboeten”

De FOD Volksgezondheid heeft voor ophef gezorgd op Twitter. Een vrouw uit Schilde stelde op het sociale medium de vraag of haar lief uit Knokke haar mocht komen bezoeken. Het antwoord van de overheidsdienst bood niet veel duidelijkheid.

“Wanneer mag mijn lief mij komen bezoeken? In de fases van de versoepeling wordt daar niets van gezegd jammer genoeg… Hij is van regio Knokke en ik ben van Schilde!” Met die kwestie richtte een vrouw zich tot het Cisiscentrum en de FOD Volksgezondheid op Twitter. Een vraag waar veel niet-samenwonde koppels het antwoord graag op zouden zien.

Het antwoord kwam er: “We begrijpen dat een relatie op afstand niet gemakkelijk is tijdens deze periode. Je partner bezoeken is niet verboden, maar je verhoogt er wel de kans mee dat je hierdoor zelf drager wordt van het virus of dit doorgeeft aan iemand uit je omgeving”, reageerde de FOD.

Niet veel later kwam er echter een tweede reactie. De overheidsdienst liet namelijk nog weten dat “het de politie is die beslist of ze al dan niet beboeten”, maar benadrukte tegelijkertijd nogmaals dat het “strikt genomen” niet verboden is.

Het tweede antwoord zorgde voor de nodige verwarring en ophef. “Wacht. Het is niet verboden maar ze kunnen wél beboeten? Meent u dat nu?”, klonk het onder meer op Twitter. “Alles wat niet bij wet of besluit verboden is kan niet beboet worden toch...? Of zijn we niet lang genoeg naar school geweest?”, reageerde een ander.

“Dit is waanzin, als je een opstand wil, dit is een goed begin!”, aldus een derde. Op een reactie van hoogleraar en gewezen Kamerlid Hendrik Vuye, liet de FOD weten dat haar antwoord inderdaad niet juist was: “Juridisch gezien klopt dit antwoord inderdaad niet. Onze collega bedoelde uiteraard dat een burger de essentialiteit van zijn/haar reis moet aantonen. Voor wat betreft bezoek aan partner is dit alvast zwart/wit opgenomen id wetgeving.”

