16-jarige Limburger opgepakt na steekpartij aan Centraal Station

Antwerpen - Een dag na de steekpartij in de De Keyserlei in hartje Antwerpen is er een 16-jarige jongeman uit het Limburgse Tessenderlo opgepakt. Dat meldt het Limburgse parket. Bij de steekpartij raakte een andere 16-jarige zwaargewond, hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij deed zich woensdagavond rond kwart over zes voor aan premetrostation Diamant. De Antwerpse politie kwam snel ter plaatse, maar de dader kon niet meteen gevonden worden. “Aangezien de feiten zich voordeden in de omgeving van het Centraal Station, werd ook aan andere politiezones gevraagd om een oogje in het zeil te houden”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie woensdag.

Dat loonde, donderdag werd een 16-jarige jongen uit Tessenderlo gearresteerd. “De persoon zal vandaag voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of en in welke mate hij betrokken was bij de feiten”, aldus Katja Vandoren van het Limburgse parket.

Het slachtoffer werd aanvankelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar stabiliseerde zijn toestand. Hij kon intussen verhoord worden, zo bevestigt het Antwerpse parket.

